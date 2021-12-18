Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü
Malatyalı Wushu ve Kung Fu sporcuları, Türkiye Şampiyonası'ndan 18 madalya ile döndü.
MALATYA (İHA) - Malatyalı Wushu ve Kung Fu sporcuları, Türkiye Şampiyonası'ndan 18 madalya ile döndü.
Sakarya'da 15-17 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasına Malatya'dan katılan sporcular başarılı döndü.
Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan, 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldılar.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan'ın önümüzdeki günlerde Wushu ve Kung Fu başarılı sporcuları makamında kabul edip hediyeler vereceği öğrenildi. - MALATYA