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Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü

Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatyalı Wushu ve Kung Fu sporcuları, Türkiye Şampiyonası'ndan 18 madalya ile döndü.

MALATYA (İHA) - Malatyalı Wushu ve Kung Fu sporcuları, Türkiye Şampiyonası'ndan 18 madalya ile döndü.

Sakarya'da 15-17 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasına Malatya'dan katılan sporcular başarılı döndü.

Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan, 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldılar.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan'ın önümüzdeki günlerde Wushu ve Kung Fu başarılı sporcuları makamında kabul edip hediyeler vereceği öğrenildi. - MALATYA

Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü

Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü

Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası'ndan başarılı döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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