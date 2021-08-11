Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü
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Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası'nda Malatyalı sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile Malatya'ya döndüler.

Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası'nda Malatyalı sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile Malatya'ya döndüler. Dereceye giren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Müsabakalardan Malatyalı sporcular başarıyla döndü. Türkiye Şampiyonası'nda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcularından Belemir Almira Dede U17 Türkiye birincisi, Egemen Özden U11 Türkiye birincisi, Elifnaz Aktaş U13 Türkiye ikincisi, Toprak Akgün U13 Türkiye üçüncüsü, ablası Yağmur Akgün ise U15 Türkiye üçüncüsü oldular.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Kocaeli ilinde yapılan ve 308 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi müsabakalarında, sporcularımız adeta şampiyonada Malatya rüzgarı estirdiler. İki altın, bir gümüş ve iki bronz olmak üzere beş madalya ile ilimize döndüler. Belemir Almira Dede, Egemen Özden ve Elifnaz Aktaş Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) 25-30 Ağustos tarihlerinde Almanya'da düzenleyeceği Dünya Şampiyonası'nda ve 22-26 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına yarışmaya hak kazanarak göğsümüzü kabartılar. Sporcularımıza gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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