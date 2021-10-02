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Malatyalı Sporcu Adıyaman'dan bronz madalya

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Malatyalı Sporcu Adıyaman'dan bronz madalya

Malatyalı Sporcu Çağrı Adıyaman, Muammer Gökmen Vücut Geliştirme-Fitness Türkiye Şampiyonasında ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde bronz madalya alarak üçüncü oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Malatyalı Sporcu Çağrı Adıyaman, Muammer Gökmen Vücut Geliştirme-Fitness Türkiye Şampiyonasında ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde bronz madalya alarak üçüncü oldu.

İstanbul Pendik'te 29 Eylül'de baylayan ve 3 Ekim'de sona erecek olan Muammer Gökmen Vücut Geliştirme - Fitness Türkiye Şampiyonasında ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman bronz madalya alarak üçüncülüğü elde etti.

Sporcu Çağrı Adıyaman'ın bronz madalya alması nedeniyle Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ödüllendirileceği belirtildi. - MALATYA

Malatyalı Sporcu Adıyaman'dan bronz madalya

Malatyalı Sporcu Adıyaman'dan bronz madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Malatyalı Sporcu Adıyaman'dan bronz madalya - Haberler Spor
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