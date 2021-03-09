Malatyalı kuzenlerin başarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatyalı kuzenlerin başarısı

09.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:19
Malatyalı kuzenlerin başarısı

Malatyalı Atletler Serhat ve Mehmet Güngör isimli kuzenler, Atletizm Şampiyonasından başarı ile döndüler.

Malatyalı Atletler Serhat ve Mehmet Güngör isimli kuzenler, Atletizm Şampiyonasından başarı ile döndüler. Kuzenler, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmesi ve Uluslararası Yarışmada Serhat Güngör, Gençler yaş grubunda hem Türkiye şampiyonu hem de Uluslararası Grupta şampiyon oldu. Serhat Güngör'ün kuzeni Mehmet Güngör ise yıldızlar yaş grubunda Türkiye ikincisi olup Milli Takıma seçildi. Kuzenler, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kuzenlerin başarısını değerlendiren Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Sporcularımız Mehmet ve Serhat Güngör'ün almış oldukları başarılar bizleri gururlandırıyor. Umarım Balkan Şampiyonasında da Milli Takım formasıyla Ülkemizi ve ilimizi de en iyi şekilde temsil edeceklerelerdir. Sporcularımız Mehmet ve Serhat Güngör'ü ve ailelerini aynı zamanda antrenörlerini de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

Malatyalı kuzenlerin başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Nükhet Duru Hakan Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatyalı kuzenlerin başarısı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:37:47. #1.16#
title