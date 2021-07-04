Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3'ncüsü oldu
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Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3'ncüsü oldu

Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3'ncüsü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, Grekoromen dalda Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Malatyalı Güreşçi Hamza Kurak, Grekoromen dalda Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası İstanbul'da devam ediyor. İstanbul WOW Airport Otel' de yapılan ve 8 Temmuz'a kadar sürecek olan İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasına, 11 ülkeden 325 sporcu iştirak ediyor.

Şampiyonada mindere çıkan 63 Kilogramda Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü güreşçisi Hamza Kurak, Grekoromen dalda Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan "Dünya Üçüncüsü olarak bronz madalya alan, Hamza Kurak, şanlı ay yıldız bayrağımızı dalgalandırdı. Bizleri çok mutlu etti. Sporcumuzu, ailesini, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - MALATYA

Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3'ncüsü oldu
Malatyalı Güreşçi Kurak, Dünya 3'ncüsü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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