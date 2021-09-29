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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Yomra İlçeHAKEMLER: Aykut Sergin, Fettah Yiğit, İsmail Semih İleri.YOMRASPOR: Onur- Muhammed, Yüksel(Dk.65 Ökkeş), Ahmet Hakan(Dk.76 Fatih), Halil Emre, Mücahit Haktan(Dk.65 Kadir), Furkan Yıldırım, Ahmet baha, Taha(Dk.86 Erhan), Berkcan, Batuhan(Dk.65 Mustafa).

FATİH, İSTANBUL (DHA) -

STAT: Yomra İlçe

HAKEMLER: Aykut Sergin, Fettah Yiğit, İsmail Semih İleri.

YOMRASPOR: Onur- Muhammed, Yüksel(Dk.65 Ökkeş), Ahmet Hakan(Dk.76 Fatih ), Halil Emre, Mücahit Haktan(Dk.65 Kadir), Furkan Yıldırım, Ahmet baha, Taha(Dk.86 Erhan), Berkcan, Batuhan(Dk.65 Mustafa).

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Muhammed Enes- Ulaş, Fatih, Emre, Berkay, Avni Küşat, Mehmet Suha(Dk.63 Caner), Musa Buğrahan, Burak(Dk.63 Deniz), Sinan(Dk.77 Salih), Hamza.

GOLLER: Dk.13 Batuhan(Pen.), Dk.36 Ahmet Hakan, Dk.83-87 Fatih (Yomraspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Hamza (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Yomraspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Yomra İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Yomraspor, karşılaşmayı Batuhan, Ahmet Hakan ve Fatih(2)'nin golleriyle 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırırken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 2'nci Eleme Turu'nda veda etti.


- Trabzon
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

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