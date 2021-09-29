Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Yomra İlçe

HAKEMLER: Aykut Sergin, Fettah Yiğit, İsmail Semih İleri.

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Hamza (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Yomraspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Yomra İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Yomraspor, karşılaşmayı Batuhan, Ahmet Hakan ve Fatih(2)'nin golleriyle 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırırken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 2'nci Eleme Turu'nda veda etti.