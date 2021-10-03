Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1 - Haberler Spor
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Spor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Erol Ernek (xx), Hüseyin Sepetçioğlu (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Hasan (x) (Dk. 76 Sıddık xx), Hayrullah (xxx), Galip (xx), Semih (xx), Yiğit Gökoğlan (xx) (Dk. 16 Emre x), Ali Öztürk (xx), Mehmet Bağlı (xx), Mustafa Demirel (x) (Dk.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Erol Ernek (xx), Hüseyin Sepetçioğlu (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Hasan (x) (Dk. 76 Sıddık xx), Hayrullah (xxx), Galip (xx), Semih (xx), Yiğit Gökoğlan (xx) (Dk. 16 Emre x), Ali Öztürk (xx), Mehmet Bağlı (xx), Mustafa Demirel (x) (Dk. 46 Murat xxx), Ömer Alp (xxx), Özer Ozan (x) (Dk. 46 Selahattin xx)

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Ogün (xx) - Volkan (xxx) (Dk. 90 Deniz), Burçin (x), Erhan (xx), Metehan Andaç (xx) (Dk. 83 Emre), Salih (xx), Fatih (xxx), Caner Çolak (xx), Caner Yılmaz (xxx), Alpay (xxx) (Dk. 71 Sinan x), Selim (xx)

GOLLER: Dk. 24 Alpay (Malatya Yeşilyurt Bld), Dk. 81 Murat (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Burçin, Caner Yılmaz, Ogün, Selim, Alpay (Malatya Yeşilyurt Bld), Galip (Kuşadasıspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle liderliğe yükselen Kuşadasıspor, evinde yenik duruma düştüğü karşılaşmada Malatya Yeşilyurt Belediyespor önünde 1 puanı son 10 dakikada kurtardı: 1-1.

Özer Türk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin 24'üncü dakikada Alpay'la bulduğu gole Kuşadası, 81'inci dakikada Murat'la karşılık verdi. Bu skorla 5 haftada namağlup 11 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, koltuğunu korudu.


Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Spor Haberleri
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Haber: Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1 - Haberler Spor
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