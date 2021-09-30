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Malatya TSO'da yapılandırma devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Malatya TSO'da yapılandırma devam ediyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, "Üyelerimize sunduğumuz oda aidat borçlarını yapılandırma imkanı 31 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek" dedi.

MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, "Üyelerimize sunduğumuz oda aidat borçlarını yapılandırma imkanı 31 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek" dedi.

MTSO'da aidat borçlarına yapılandırılma süresi devam ediyor. Oda üyeleri, aidat borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılandırabilir. Yapılandırmanın detayları hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, "Ülkemizde korona virüs vakasının ilk görüldüğü 2020 Mart ayından itibaren uygulanan bazı tedbirler başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş dünyasını derinden etkilemektedir. MTSO olarak yaşanan bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atarak çeşitli desteklerin sağlanmasında öncülük ettik. Kamu alacaklarının yapılandırılmaya başlamasıyla birlikte, Malatya TSO olarak bizde üyelerimize biriken aidat borçlarını yapılandırma imkanı sunduk. Kamu alacaklarının yapılandırma süresi 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Ancak, odamızın yapılandırma süresi devam ediyor. Üyelerimize 30.04.2021 tarihi öncesine ait oda aidat borçlarının faizlerinin silerek, anaparanın peşin veya 6 eşit taksitle yapılandırılmasını sağlıyoruz" dedi. - MALATYA

Malatya TSO'da yapılandırma devam ediyor

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