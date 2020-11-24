Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

24.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:14
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 46,99 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 46,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg46,99 46,99
Gün kurusu Kg30,9030,90
4 No'lu organik kuru kayısı Kg36,0036,00
Organik kuru kayısı Kg35,0036,50
Kuru kayısı Kg27,4230,91
Jumbo kayısı Kg 28,0229,42

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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