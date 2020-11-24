Malatya Ticaret Borsası
24.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:14
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 46,99 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 46,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|46,99
|46,99
|Gün kurusu
|Kg
|30,90
|30,90
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|36,00
|36,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|35,00
|36,50
|Kuru kayısı
|Kg
|27,42
|30,91
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,02
|29,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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