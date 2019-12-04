Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
04.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:40
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı 4 nolu
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,70
|14,35
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,57
|9,57
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,88
|5,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|16,24
|16,24
Kaynak: AA