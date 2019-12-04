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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

04.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:40
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı 4 nolu Kg28,00

28,00

Kuru kayısı Kg10,70

14,35

Kesilmiş kuru kayısı Kg9,57

9,57

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg3,88

5,00

Kayısı çekirdeği içi tatlı

 Kg16,24

16,24

Kaynak: AA
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