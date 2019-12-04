Malatya Ticaret Borsası

04.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:40

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı 4 nolu Kg 28,00 28,00 Kuru kayısı Kg 10,70 14,35 Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,57 9,57 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,88 5,00 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 16,24 16,24

Kaynak: AA