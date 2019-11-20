Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, organik gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
20.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:06
Malatya Ticaret Borsasında, organik gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|17,50
|17,50
|Kuru kayısı
|Kg
|11,25
|11,25
|Organik kesmelik kayısı
|Kg
|12,50
|12,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,47
|5,47
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|3,29
|3,29
Kaynak: AA