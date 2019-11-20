Malatya Ticaret Borsası

20.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:06

Malatya Ticaret Borsasında, organik gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik gün kurusu kayısı Kg 17,50 17,50 Kuru kayısı Kg 11,25 11,25 Organik kesmelik kayısı Kg 12,50 12,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,47 5,47 Kayısı çekirdeği kabuklu Kg 3,29 3,29

Kaynak: AA