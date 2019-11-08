Malatya soyunma odasını basan Kasımpaşa kalecisinin gözündeki morluk dikkat çekti!

08.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:00

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'nın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçın ardından yaşananlar, haftaya damga vurmuştu. Maç sonunda Veysel Sarı ile Jahovic'in tartışması soyunma odasına taşınmış Ramazan Köse ile Veysel Sarı, Malatyaspor soyunma odasına girmişti. Kavganın bir türlü sona ermemesi üzerine polis, soyunma odası koridorlarına girerek olayı sona erdirmişti.

SOL GÖZÜNÜN MORARDIĞI GÖRÜLDÜ

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İstanbul ekibi, resmi internet sitesinden son idmana dair görüntüleri paylaştı. Malatya soyunma odasına dalan Ramazan Köse'nin gözündeki morluk dikkat çekti.

PFDK, RAMAZAN'A CEZA VERMEMİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamada, "KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu RAMAZAN KÖSE hakkında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA" ifadelerine yer verilmemişti.