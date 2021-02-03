Malatya'dan ocak ayında kuru kayısıdan 22 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
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Malatya'dan ocak ayında kuru kayısıdan 22 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

03.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:05
Malatya'dan ocak ayında kuru kayısıdan 22 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan, yılın ilk ayında 6 bin 723 tonluk kuru kayısı ihracatına karşılık 22 milyon 122 bin dolarlık girdi sağlandı.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan, yılın ilk ayında 6 bin 723 tonluk kuru kayısı ihracatına karşılık 22 milyon 122 bin dolarlık girdi sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

Kuru kayısı ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu belirten Özcan, "Bu yılın ocak ayında sevindirici bir rakamla karşılaştık. Toplamda 6 bin 723 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, ülke ekonomisine karşılığında 22 milyon 122 bin dolar da gelir sağladık. Ocak ayının Avrupa'da ve dünyada yılbaşı tatili olması nedeniyle ticaret biraz daha yavaş gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla kuru kayısı ihracatı yapılan ülkelerin ABD, Fransa ve Almanya olduğunu kaydeden Özcan, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Brezilya pazarı bizim için yükselen değer." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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