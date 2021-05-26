Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 137 gram metamfetamin, 1106 yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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