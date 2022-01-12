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Malatya'da toplu taşımaya fiyat ayarı

Malatya'da toplu taşımaya fiyat ayarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde hizmet vermekte olan şehir içi toplu taşıma araçları ücretlerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda zam yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde hizmet vermekte olan şehir içi toplu taşıma araçları ücretlerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda zam yapıldı.

12 Ocak tarihi itibariyle geçerli olan karar gereği, sivil tek binişler 3 TL'den 4,5 TL'ye, öğrenci ise 2 TL'den 3 TL'ye yükseltildi. Şehir içi toplu taşıma ücretlerinde son olarak 3 Ağustos 2021 tarihinde güncellemeye gidilmiş olup, son yıllarda artan yakıt gideri, şoförlere yapılan zam, yedek parça fiyatlarındaki artışlar nedeniyle fiyat artışı yapıldığı belirtilmişti. - MALATYA

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