Malatya'da okullar arası yıldızlar voleybol grup maçları sona erdi

MALATYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Grup müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Tecde ve Battalgazi Spor Salonunda oynanan grup müsabakalarına Malatya, Elazığ, Erzincan, Kilis, Tunceli, Bingöl, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman ilerinden 9 erkek, 9 kız takımı katıldı.

Üç gün süren müsabakalar üç grup üzerinden oynandı. Müsabakalar sonunda grup birincileri olan takımlar yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kızlarda, Adıyaman Şehit Medet Mat Ortaokulu, Malatya Vali Galip Demirel Orta Okulu, Gaziantep Şahinbey Adil Teymur İmamhatip Orta Okulu birinci oldu.

Erkeklerde ise Malatya Battalgazi Şehit Miraç Gürhan Ortaokulu, Hatay Turunçlu Şehit Hakan Üçyıldız Ortaokulu ile Gaziantep Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu birincilik elde etti.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

Haberi Kaydet