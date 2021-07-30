Malatya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlara TSO üyesi iş yerlerinde indirim yapılacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başlattıkları kampanya kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlara kampanyaya katılan iş yerleri tarafından indirim uygulanacağını bildirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başlattıkları kampanya kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlara kampanyaya katılan iş yerleri tarafından indirim uygulanacağını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu, salgın tehdidinden kurtulmanın yegane yolunun aşı olduğunu, henüz aşı yaptırmayan vatandaşları bu konuda teşvik için kampanya başlattıklarını belirtti.

Delta varyantının bütün dünyada hızla yayılmasıyla birlikte Kovid-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiğini aktaran Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak henüz aşı yaptırmayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek, aşıya yönlendirmek ve piyasada da bir canlılık oluşturmak amacıyla kampanya başlatıyoruz. Bu kapsamda aşısını yaptıran vatandaşlarımız kampanyaya katılan üye iş yerlerimizde indirim ve çeşitli hediyeler kazanacak. Bu kapsamda hazırladığımız afişler üye iş yerlerimize asılmaya başlıyor. Vatandaşlarımız aşısını olduktan sonra telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması veya kısa mesajla gelen aşı bilgilerini gösterip kampanya dahilindeki iş yerlerinden indirim, hediye veya iş yerinin belirlediği kampanya avantajlarından yararlanabilecek."

Sadıkoğlu, oda üyelerini kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş