Malatya'da Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi
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Malatya'da Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi

Malatya'da Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Güncel

Malatya düzenlenen Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi.

Malatya düzenlenen Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi.

Yeşiltepe Spor Salonu'nda yapılan Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 3 kulüp, 6 takım ile 60 sporcunun mücadele verdiği ligin sonunda dereceye giren sporculara ödül verdi.

Ödül töreninde konuşan Kayhan, lige katılan tüm sporcu, kulüplerine ve idarecilere teşekkür etti.

Ligde dereceye giren kulüpler şöyle:

1. Anadolu Ateşi A takımı

2. Savaşan Yıldızlar B takımı

3. Malatya Hokey A takımı

Malatya'da Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi
Malatya'da Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi
Malatya'da Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi
Malatya'da Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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