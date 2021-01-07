Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 kişi gözaltında
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Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 kişi gözaltında

07.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:12
Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi; 3 kişi gözaltında

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 140 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 140 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 140 parça tarihi eser, 3 dedektör, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 3 kişinin sorgulanmasına başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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