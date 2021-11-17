MALATYA'DA, 1 MİLYON 250 BİN LİRALIK GASP İDDİASINA 2 TUTUKLAMA

MALATYA'da, 1 milyon 250 bin liralık 2 evin tehdit ve şantajla vekaletnamesini imzalattıktan sonra polis ekiplerince yakalanan 4 gasp şüphelisinden, 2'si tutuklandı.

Kentte, 4 şüpheli tehdit ve şantajla vekaletnamesini aldığı 1 milyon 250 bin liralık değerindeki 2 evin satışını gerçekleştirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, izini sürdüğü 4 gasp şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i savcılıkça, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Paralar, evi alanlara geri teslim edilirken, ev ise sahibine geri verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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