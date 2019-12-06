Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 3. hafta heyecanı
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 3. hafta heyecanıyla devam edecek.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 3. hafta heyecanıyla devam edecek.
A Grubunda Hekimhan Girmanaspor, B Grubu'nda ise Arapgirspor'un liderliği elinde bulundurduğu 1. Amatör Kümede 3. hafta müsabakaları da nefes kesecek.
Malaya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 3. Haftanın programı şöyle:
"Battalgazi Belediyespor - Ataköyspor, Malatyagücü - Malatyaspor, Hekimhan Belediyespor- Orduzuspor, Demirspor - Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği - Darendespor, Akçadağspor - Sanayispor, Arapgirspor - 1966 Malatya Gençlik." - MALATYA