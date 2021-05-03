"Mal para etmiyor" diyerek kasa kasa salatalığı sokağa döktü
Antalya Serik'te "Pandemiden dolayı mal para etmiyor" diyen bir üretici, kasa kasa salatalığı sokağa döktü. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Antalya Serik'te kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir üretici, salatalığın aracılar tarafından pandemi gerekçe gösterilerek ucuza alınmasına isyan etti. Kamyonunda taşıdığı tüm salatalıkları aşağı döktü.
Çiftçinin kamyondaki salatalık kasalarını yere dökerken, "Pandemiden dolayı millet döküyor yere. 15 gün her yer kapalı, mal para etmiyor" dediği görüldü.
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoya çok sayıda yorum geldi.