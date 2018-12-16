Makü'nün 2019 Yılı Bütçesi 188 Milyon Lira Oldu

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin 2019 yılı bütçesinin 188 milyon 366 bin lira olduğunu bildirdi.

Ortak yapılan yazılı açıklamada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) kurulduğu günden bu yana büyümeye devam ettiğini aktarıldı.

AK Parti hükümetinin üniversitelere desteklerinin devam ettiğini belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meclisimizde kabul edilen toplam bütçesi 188 milyon 366 bin lira olan üniversitemizin yatırım bütçesine ayrılan miktar da 17 milyon 460 bin lira olmuştur. Üniversitemiz bu bütçeyle Burdur'un göz bebeği olmayı sürdürecektir. 2006'da AK Parti hükümetinin teklifi ile kurulan üniversitemiz, yeni üniversiteler içinde bilimsel çalışmalarda, ulusal ve uluslararası projelerde, yatırım ve öğrenci artışında süratle yoluna devam etmektedir. Spor tesisleri yatırımları ve Cumhurbaşkanımızın ilanı ile Hayvansal Odaklı Proje kapsamında olması üniversitemizi ön plana çıkarmış bulunmaktadır. Bu gelişmelerde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımızı sunarız. Bakanlarımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Rektörümüz Prof. Dr. Adem Korkmaz'a ve üniversite yönetimimize teşekkür ederiz."