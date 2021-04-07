Makine İhracatçıları Birliği, Dijital Terimler Kılavuzu'nu çevrim içi hizmete sundu
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Makine İhracatçıları Birliği, Dijital Terimler Kılavuzu'nu çevrim içi hizmete sundu

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Ekonomi
Makine İhracatçıları Birliği, Dijital Terimler Kılavuzu'nu çevrim içi hizmete sundu

Makine İhracatçıları Birliği, nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri, yapay zeka ve ilişkili terimlerin yer aldığı Dijital Terimler Kılavuzu'nu devreye aldı.

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Makine İhracatçıları Birliği, nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri, yapay zeka ve ilişkili terimlerin yer aldığı Dijital Terimler Kılavuzu'nu devreye aldı.

Makine İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, birlik sanayinin ve makine sektörünün dijital dönüşümünü kolaylaştırıp hızlandıracak çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Üretim ve ticaret alanları da dahil olmak üzere, dijitalleşmeyle hayatımıza giren 300'den fazla kavramı ele alan www.digital-glossary.com, Türkçeleşmiş terimleri İngilizce ve Almanca karşılıkları ve kaynaklarıyla birlikte veriyor.

Nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, büyük veri, yapay zeka ve ilişkili terimlerin de yer aldığı kılavuzda, 400'e yakın ilişkili kavram da inceleniyor.

İş dünyasının yeni süreçleriyle yeni teknolojik kavramların nasıl buluştuğu ve birbirini tamamladığı sorusunun cevapları, zengin görsel içerikle ve kullanıcı dostu bir yazılımla sunuluyor.

"Hem profesyonellere hem de genç kuşaklara faydası olacak"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dijital dünyayı oluşturan mekanizmaları ve yeni teknolojik gelişmeleri kavramanın yolunun doğru anlamlandırma ve kavramsallaştırmadan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası mecrada oluşarak ülkelerin sınırlarını kolayca aşan dijital terimlerin endüstriyel kültür ve zihnimizde tam karşılıklarının oluşması için, önce doğru anlaşılmaları gerekiyor. Dijital Terimler Kılavuzu'nu bu amaçla ve konunun uzmanlarının büyük desteğiyle hazırladık. Fakat bu tamamlanmış bir iş değil, kaynaklar ve kavramlar çeşitlendikçe her gün yenilenmesi ve genişletilmesi gereken bir çalışma.

Dünyayı yakından izleyen teknoloji meraklılarının soru ve katkılarıyla güncellenmeye devam edecek olan Dijital Terimler Kılavuzu'nun hem profesyonellere hem de genç kuşaklara faydası olacağına inanıyoruz. 'Türkiye'nin Makinecileri' olarak, mesleği veya yaşantısı dijitalleşmeyle kesişen herkesi Dijital Terimler Kılavuzu'na bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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