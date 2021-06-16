Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler eden Arnautovic'e bir maç ceza verildi
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Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler eden Arnautovic'e bir maç ceza verildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Avusturya-Kuzey Makedonya maçında gol sevincinde Arnavut ve Makedon halkına ırkçı küfürler eden Arnautovic'in cezası bir maç oldu. 32 yaşındaki Sırp asıllı forvet golün ardından Alioski'ye doğru yönelip, "Senin Makedon A.. S.. Arnavut A.. S.." diye küfürler ettikten sonra tribünlere de el hareketi yapmıştı. Turnuvadan men edilmesi beklenen oyuncuya verilen ceza tepki çekti.

Marko Arnautovic bir maçla yırttı. Makedonya'yı 3-1 mağlup ettikleri maçta Arnavut ve Makedon halkına ırkçı küfürler eden 32 yaşındaki forvete bir maç ceza verildi. Makedon ve Arnavut basınında Arnautovic için ağır cezalar verilmesine yönelik talepler olmuştu. Turnuvadan men edilmesi beklenen oyuncunun bir maç ceza alması sosyal medyada büyük tepki çekti. Irkçı saldırıların hedefinde kalan ülkelerden nasıl bir tepki verileceği merak konusu oldu.

Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler eden Arnautovic'e bir maç ceza verildi

"KIRMAK İSTEMEMİŞTİM"

Arnautovic karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Maksadım Arnavut ve Makedon halkını incitmek değildi. Gol sevincini abartılı yaşarım. Özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu Makedon ve Arnavut halkından karşılık görmedi.

Makedon ve Arnavut halkına ırkçı küfürler eden Arnautovic'e bir maç ceza verildi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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