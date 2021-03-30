Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı Gelibolu'da hazırlanıyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 26 Kasım Mehmetçik Spor Tesisleri'nde kampa giren Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı, 6 Nisan'da yapılacak Avrupa Grand Pix 1'inci Ayak yarışmasına hazırlanıyor.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 26 Kasım Mehmetçik Spor Tesisleri'nde kampa giren Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı, 6 Nisan'da yapılacak Avrupa Grand Pix 1'inci Ayak yarışmasına hazırlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gelibolu 26 Kasım Mehmetçik Spor Tesisleri'nde kampa giren Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı'nda 7 sporcu ile 2 antrenör bulunuyor. Haftanın 6 günü, 11 saat çalışma yapan Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı'nın kampı 4 Nisan'a kadar sürecek. Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı, 6 Nisan'da Antalya'da yapılacak Avrupa Grand Pix 1'inci Ayak yarışmasına hazırlanıyor.Milli sporcu Yeşim Bostan, "6 Nisan tarihinde Antalya'da başlayacak olan Avrupa Gran-1 yarışmasında ülkemizi temsil edeceğiz. Onun için şu anda Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hazırlık kampındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bu arada çalışmaların çok iyi gittiğini belirten Milli Takım Antrenörü Emre Özdemir ise, "Bir kaç gün hava koşullarının çalışmalarımızı aksatmasının dışında kampımızda olumsuz bir durum yok. Sporcularımızın morali oldukça iyi. Günde 11 saat çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığı madalyalar olacaktır" dedi.

- Gelibolu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA