Mahmut Tekdemir, ligde 9 yıl sonra kırmızı kart gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahmut Tekdemir, ligde 9 yıl sonra kırmızı kart gördü

Mahmut Tekdemir, ligde 9 yıl sonra kırmızı kart gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı
Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Mahmut, böylelikle ligde 8 yıl 11 ay sonra kırmızı kart görmüş oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, sarı-lacivertlilere karşı takımını 60. dakikada kırmızı kart sebebiyle yalnız bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında 29. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart göre Mahmut, ikinci devrede ise Valencia ile yaşadığı tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Mahmut, ligde yaklaşık 9 yıl sonra kırmızı kartla cezalandırılmış oldu. Milli oyuncu, son kırmızısını 2 Mayıs 2012'de Sivasspor mücadelesinde görmüştü.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Nur Sürer Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mustafa Cengiz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mahmut Tekdemir, ligde 9 yıl sonra kırmızı kart gördü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 21:11:53. #1.14#

title