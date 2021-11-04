Mahmut Akten: Uzaktan müşteri edinimi rekabet ve fayda anlamında bankaları daha eşit düzleme getirdi

Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programına konuk olan Garanti Bbva Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, bankacılık sektöründe 1 Mayıs'tan bu yana uygulamada olan uzaktan müşteri ediniminin erişim ve rekabet anlamında her şeyden önce müşteriye seçenek sunma fırsatı sağladığını söyledi. Akten, uzaktan müşteri ediniminin rekabet ve fayda anlamında bankaları daha eşit düzleme getirdiğini söyledi.Uygulamanın rekabet ve fayda anlamında bankaları daha eşit düzleme getirdiğini belirten Akten, BDDK ve MASAK'ın da burada ciddi bir efor sarfettiğinin altını çizdi.

"MESAFELİ MÜŞTERİ OLMA SAYISI AYLIK 100 BİNE YAKLAŞTI"

İlk aylarda sektörde 20-30 bin düzeyinde olan mesafeli müşteri olma sayısının bugünlerde aylık 100 binlere yaklaştığını kaydeden Akten, "Demek ki müşteriden talep gören ve zaman içerisinde öğrenilen bir süreç" dedi. Garanti BBVA'nın networkünde 15 milyon kart müşterisi olduğu bilgisini veren Akten, 500 bin noktadada bonnus verebildiklerini 250 bin noktada da taksit yapabildiklerini söyledi. Akten bunların yanında bonus cüzdan uygulamasından her ay 4 milyona yakın kampamya katılımı yapılabildiğini vurguladı.

"FİNANSAL SAĞLIK İLE MÜŞTERİLERİMİZİN NAKİT AKIŞINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

Finansal sağlık konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Akten, tasarruf oranlarının düşük olduğunu ve bunu artırmak için de çalıştıklarını söyledi. Akten, "Bizim müşterilermize baktığınız zaman da müşterilerimizin yüzde 85'i de daha çok kredi kullanıyor, yüzde 15'inin tasarruf yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla biz tasarrufu teşvik etmeye çalışıyoruz. Ama finansal sağlık ne demek aslında; bizim mobil uygulamamızda 500 tane fonsiyon var. İstediğini herşeyi bulabilirsiniz. Ama asıl önemli olan siz gelir giderinizi dengeleyebiliyor musunuz, aylık bütçenizi dengeleyebiliyor munuz, giderlerinize çok yakın mısınız? Geliri herkes biliyor ama giderlerin kırılımlarını çok bilmiyoruz. Restoranda mı çok harcadık, kılık kıyafet için mi çok harcadık, limitimizin neresine geldik, tasarruf yapabilecemiğiz bir hedefimiz var mı gibi konularda müşterilerimizin nakit akışına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

"AMACIMIZ MÜŞTERİLERİMİZE UZUN VADELİ FİNANSAL SAĞLIK SAĞLAMAK"

Garanti BBVA mobil uygulamasına girildiğinde iki tane fonksiyon görüldüğünü söyleyen Akten şöyle devam etti: "Bunlardan birisi; gelir-gider kırılımlarının görüldüğü ve kendinize hatırlatmalar koyabildiğiniz 'durumum' fonsiyonu ikincisi de tasarruf yapmaya yönlendiren akıllı işlemler. Burada amacımız bankanın daha fazla para kazanması değil. Müşteriye uzun vadeli ve sağlıklı bir finansal sağlık sağlamak ki, onlar da bizimle daha uzun süre çalışsınlar. Şu anda mobil uygulamamıza giren müşteri sayısı aylık 4 milyona yakın. Yani girip orada gelir giderlerinin detaylarına bakıyorlar. Bu çok önemli bir rakam. 'Kredi kartı harcamam limitimin belli yüzdesine gelince bana hatırlat' gibi 'hatırlat' hizmetini kulanan kişi sayısı ise aylık 500 bin. Bu rakamlar da bu alanda olan ihtiyacı gösteriyor"

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