Mahkemeye çıkan eski Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu ve üç yönetici, şartlı serbest kaldı
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Mahkemeye çıkan eski Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu ve üç yönetici, şartlı serbest kaldı

02.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:39
Mahkemeye çıkan eski Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu ve üç yönetici, şartlı serbest kaldı

İspanya'da görevini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla dün gözaltına alınan Barcelona Kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu ve onun döneminde birlikte çalıştığı 3 yönetici, çıkarıldıkları mahkemenin aldığı kararla şartlı serbest kaldı.

İspanya'da görevini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla dün gözaltına alınan Barcelona Kulübünün eski başkanı Josep Maria Bartomeu ve onun döneminde birlikte çalıştığı 3 yönetici, çıkarıldıkları mahkemenin aldığı kararla şartlı serbest kaldı.

Barcelona'da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişi (Oscar Grau, Roman Gomez Ponti ve Jaume Masferrer) dün sabah gözaltına alınıp geceyi Barselona'daki karakolda geçirdikten sonra bugün Barselona mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

İspanyol basını, mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, hakkındaki suçlamalarla ilgili soruları yanıtlamadığı belirtilen Bartomeu ve diğer 3 kişinin, yurt dışına çıkış yasağı konularak şartlı serbest bırakıldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İspanyol basınında "Barçagate" olarak adlandırılan ve yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmada, Bartomeu ve diğer yöneticilerin kendi itibarlarını korumak adına, aralarında Lionel Messi ve Gerard Pique'nin de olduğu kulübün mevcut ve eski bazı futbolcuları ile yöneticilerine karşı sosyal medya aracılığıyla karalama kampanyası başlattıkları iddia ediliyor.

Barcelona'nın 2017 sonunda 13 Ventures adlı bir firmayla anlaşarak yılda 1 milyon avro karşılığında sosyal medya aracılığıyla bazı kişiler hakkında karalama kampanyası başlattığı ileri sürülürken, konuyla ilgili adli soruşturma başlatma kararının ardından bu firma ile sözleşmesini fesheden Katalan kulübü iddiaları reddetmişti.

İspanyol basını, söz konusu soruşturma sonunda Barcelona Kulübünün yargılanmasının beklenmediğini ancak bu sürecin kulübün imajına ciddi zarar vereceğini öne sürüyor.

Katalan kulübünde, Bartomeu'nun yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

Barcelona'da 7 Mart Pazar günü yapılacak kulüp başkanlığı seçiminde yarışacak Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa, bugün katıldıkları bir radyo programında, Barçagate ile ilgili "kimsenin ön yargıda bulunmamasını ve avantaj sağlamaya çalışmaması gerektiğini" vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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