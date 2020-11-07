Mahir eller projesinden istihdama destek
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Mahir eller projesinden istihdama destek

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:02
Mahir eller projesinden istihdama destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mahir Eller Projesi'nde desteklerin devam ettiğini belirterek, mevcut çalışan veya yeni istihdam edilecek Türk ve Suriyelilere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi, çalışma izni ve 6 aylık istihdam desteği verileceğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mahir Eller Projesi'nde desteklerin devam ettiğini belirterek, mevcut çalışan veya yeni istihdam edilecek Türk ve Suriyelilere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi, çalışma izni ve 6 aylık istihdam desteği verileceğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen "Mahir Eller" Projesi'ne ilişkin desteklerin 2020 yılı için de sürdüğünü kaydeden Adnan Ünverdi, firmaları sunulan avantajlardan yararlanmaya davet etti. Türk ve Suriyeli işgücünün MYK belgelendirme sınavlarının ücretsiz yapılacağını ifade eden Ünverdi, "GSO'nun iştiraklerinden olan, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) A.Ş. tarafından yürütülen bu proje ile tekstil, makine, ayakkabı, terlik, plastik elektrik gibi 19 sektörde çalışan Türk ve Suriyeli işgücünün kazanılması amaçlanıyor. Sınav öncesi yapılacak 2 günlük MYK belgelendirme yeterlilik eğitimine katılan adaylara toplam 16 Avro eğitim ücreti verilecek. MYK sınavını kazanan, yeni istihdam edilecek veya mevcutta SSK'lı olarak çalışan Suriyeli personelden dolayı, işverene, 6 ay süreli SSK primi ve maaş için aylık 290 Avro ücret ödenecek. Suriyeliler için çalışma izinleri ve ücretleri proje kapsamında karşılanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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