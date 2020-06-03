Mahalle muhtarına ait minibüs gece yarısı yandı
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Mahalle muhtarına ait minibüs gece yarısı yandı

Mahalle muhtarına ait minibüs gece yarısı yandı Aziziye'nin Atlı Konak mahallesinde bir minibüs bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

03.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:19

Mahalle muhtarına ait minibüs gece yarısı yandı

ERZURUM - Aziziye'nin Atlı Konak mahallesinde bir minibüs bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün gece sabaha karşı 04: 00 civarlarında Atlı Konak Mahalle muhtarı Ahmet Çalmaşur'a ait 25 D 577 Plakalı minibüs bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Komşusunun aracın yandığını görmesi sonrası Muhtarı evinden kaldırarak akabinde hemen Aziziye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Muhtar Çalmaşur ve mahalledeki komşular yangına müdahale etti. Aziziye Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını kontrol altına alıp söndürdüler.

Olayla alakalı kundaklama şüphesiyle iki kişi jandarma tarafından göz altına alındığı fakat ifadeler sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

25 D 577 Plakalı okul servisinde büyük çapta hasar oluşarak kullanılamaz hale geldi.

Konuyla alakalı Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Mahalle muhtarına ait minibüs gece yarısı yandı

Kaynak: İHA

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