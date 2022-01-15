Mahalle konağında aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Tokat Belediyesi mahalle konaklarında kurslara katılan kadınlar bir yandan kendilerini geliştirirken bir yandan da ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Tokat Belediyesi mahalle konaklarında kurslara katılan kadınlar bir yandan kendilerini geliştirirken bir yandan da ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Karşıyaka Mahalle Konağı'nda beş ayrı kursta yaklaşık 135 kursiyer eğitim görüyor. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenen dikiş nakış, iğne oyası ve el nakışlarına hanımlar yoğun ilgi gösteriyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin iki ayrı noktasında mahalle konaklarının hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Hanım kardeşlerimiz büyük emeklerle bu kurslarımızda muhteşem sonuçlar elde ediyorlar. Kursiyerlerimiz buradan öğrendiği bilgilerle işlerini kurabiliyorlar. Gerek mahalle konaklarımızda gerekse Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimizde kurs kayıtlarımız devam ediyor. Tüm hanım kardeşlerimizi, kıymetli annelerimizi bu merkezlerimize bekliyor, tüm kursiyerlerimize ve yoğun ilgi gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Mahalle Konağı Müdiresi Ayşe Çakır, yarı yıl tatilinden sonra kurs sayılarının daha da artacağını söyledi. Kursiyer Kevser Yıldız ise mahalle konaklarında el işi öğrenirken ayı zamanda aile bütçesine katkı sağladıklarını belirterek, "Hocalarımız bizlerle çok iyi şekilde ilgileniyor, çok kısa sürede el nakışına dair birçok teknik öğrendim. Bunu evimde de devam ettiriyor ve kendimce yeni ürünler üretiyorum. Sipariş alıyor ve satış yapıyorum. Tokat'ımızın el sanatlarını geleceğe aktarmak için güzel etkinlikler yapılıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. - TOKAT