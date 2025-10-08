Magic Osman kimdir? Magic Osman kaç yaşında nereli, gerçek adı ne?

Galatasaray'ın bu iki maçında atılan toplam 7 golün tamamını doğru tahmin eden Magic Osman, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve futbolseverler arasında gündem olmayı başardı. Peki, Magic Osman gerçekte kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

MAGİC OSMAN KİMDİR?

Bir içerik üreticisi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olacağını önceden tahmin ederek adından söz ettirdi. Bu isabetli öngörünün ardından futbolseverler, grup aşamasının ikinci mücadelesi olan Liverpool maçı için yapacağı tahmini merakla beklemeye başlamıştı.

LİVERPOOL MAÇINDA DA TAHMİNİ TUTTURDU

"Magic Osman" kullanıcı adıyla bilinen TikTok fenomeni, geçtiğimiz hafta yaptığı tahminde çoğu futbol yorumcusunun aksine Galatasaray'ın Liverpool karşısında 1-0 galip geleceğini öne sürdü. Otoritelerin şans tanımadığı bu maçta sarı-kırmızılılar, Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan zaferle ayrılınca Magic Osman bir kez daha tahmininde tam isabet sağlayarak iki maç üst üste doğru sonuç bildirmiş oldu.

Magic Osman hakkında kişisel ilgiler henüz paylaşılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.