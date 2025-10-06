Magic Osman Galatasaray Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı tahmini tahmini ne?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan beklemediği bir sonuçla ayrılarak İstanbul'a moralsiz dönmüştü. Karşılaşma öncesinde yaptığı öngörüyle gündem olan sosyal medya fenomeni Magic Osman, sarı-kırmızılıların 5-1 mağlup olacağını söylemiş ve bu tahmini birebir tutturmuştu.
Bu isabetli tahminiyle dikkatleri üzerine çeken Magic Osman, şimdi de Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşılaşması için yorum yaptı. Takipçileri, onun yeni tahmininin ne olduğunu merak ediyor: Peki, Magic Osman Galatasaray – Bodo Glimt maçı için nasıl bir skor öngördü?
FRANKFURT MAÇINDAKİ TAHMİNİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden Magic Osman, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik yenilgiyi maçtan önce doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu isabetli öngörüsüyle spor dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
GÖZLER LİVERPOOL MAÇI TAHMİNİNDE
Frankfurt maçındaki başarısının ardından Magic Osman, bu kez İstanbul'da oynanacak Galatasaray – Liverpool karşılaşması için yeni bir tahminde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, sarı-kırmızılı ekibin İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup edeceğini öne sürdü.
GALATASARAY – BODO GLIMT MAÇI TAHMİNİ
Magic Osman'ın Galatasaray – Bodo Glimt mücadelesine dair tahmini ise futbolseverlerin merak konusu oldu.
İşte tahmini: