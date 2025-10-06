Haberler

Magic Osman Galatasaray Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı tahmini tahmini ne?

Magic Osman Galatasaray Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi maçı tahmini tahmini ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan beklemediği bir sonuçla ayrılarak İstanbul'a moralsiz dönmüştü. Karşılaşma öncesinde yaptığı öngörüyle gündem olan sosyal medya fenomeni Magic Osman, sarı-kırmızılıların 5-1 mağlup olacağını söylemiş ve bu tahmini birebir tutturmuştu.

Bu isabetli tahminiyle dikkatleri üzerine çeken Magic Osman, şimdi de Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşılaşması için yorum yaptı. Takipçileri, onun yeni tahmininin ne olduğunu merak ediyor: Peki, Magic Osman Galatasaray – Bodo Glimt maçı için nasıl bir skor öngördü?

FRANKFURT MAÇINDAKİ TAHMİNİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden Magic Osman, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik yenilgiyi maçtan önce doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu isabetli öngörüsüyle spor dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

GÖZLER LİVERPOOL MAÇI TAHMİNİNDE

Frankfurt maçındaki başarısının ardından Magic Osman, bu kez İstanbul'da oynanacak Galatasaray – Liverpool karşılaşması için yeni bir tahminde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, sarı-kırmızılı ekibin İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup edeceğini öne sürdü.

GALATASARAY – BODO GLIMT MAÇI TAHMİNİ

Magic Osman'ın Galatasaray – Bodo Glimt mücadelesine dair tahmini ise futbolseverlerin merak konusu oldu.

İşte tahmini:

Magic Osman Galatasaray Bodo Glimt tahmini ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Avukat kurşun yağmuruna tutulmuş! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde

Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı

Gazze için kritik saatler! Tarihi görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.