MAGEF 23. spor etkinliği düzenledi

17.08.2019 16:59

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen 'Gençler Sporda Buluşuyor' projesi kapsamında 23. spor etkinliği düzenlendi.

Malatya Zirve Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, birçok farklı etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Spor etkinliğimizde amacımız insanların olmazsa olmazlardan spora teşvik etmektir. Etkinliklerimiz ile farkındalık oluşturarak insanlara spor alışkanlıkları kazandırmak istiyoruz. Spor yapmak sağlık açısında oldukça önemlidir. Spor yapmak hem fiziksel hem de ruhen insana son derece önemli bir dinçlik sağlayacaktır. Spor yapan bireyler, spor yapan kişiler stresle daha kolay başa çıkabilmektedir. Modern dünyada depresyon gibi rahatsızlıkların bu denli yaygın olarak görülmesinin en büyük sebeplerinde biride budur. Hareketsiz geçen bu yaşam tarzına düzenli yapılacak olan egzersizlerin eklenmesi, kişilerin yaşam kalitelerinin artmasında doğrudan etkileyecektir. Yaşantı tarzınıza kesinlikle sporu katmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA