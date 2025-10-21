Haberler

Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Güncelleme:
62 yaşındaki Biricik Suden, spor salonundan paylaştığı yeni görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Mazhar Alanson ile evli olan Suden, yıllardır sürdürdüğü disiplinli yaşam tarzı ve spora olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. Fit vücudu ve enerjisiyle gençlere adeta örnek olan Suden'in son paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, yıllardır spora verdiği önemle tanınıyor. Fit yaşam tarzı ve disipliniyle gençlere adeta taş çıkartan Suden, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Sosyal medyada paylaştığı spor videolarıyla sık sık adından söz ettiren Biricik Suden, yine formda haliyle dikkatleri üzerine çekti. 62 yaşındaki Suden, spor salonunda yaptığı ağırlık antrenmanı görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Tam konsantrasyonla antrenman yaptığı anlarda enerjisi ve disipliniyle dikkat çeken Suden, yaşına rağmen fit görünümüyle beğeni topladı. Takipçileri, "Zamanın durduğu kadın", "Motivasyon kaynağı" ve "Disiplinin sembolü" gibi yorumlar yaptı.

Uzun yıllardır sağlıklı yaşam, spor ve denge üzerine paylaşımlarda bulunan Biricik Suden, her fırsatta düzenli egzersiz ve beslenme alışkanlığının önemini vurguluyor. Suden'in son paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

