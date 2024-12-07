Wanda Nara hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu birçok kişi hakkında "yasa dışı bahisi teşvik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Türkiye'de gerçekleştirilen bu soruşturmanın aynısı, Arjantin'de de gerçekleştiriliyor. Soruşturmada Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara'nın ismi geçiyor.

WANDA NARA'YA ARJANTİN'DE "YASA DIŞI BAHİSE TEŞVİK" SORUŞTURMASI

Wanda Nara hakkında "yasa dışı bahise teşvik" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi. Arjantin basınına göre; ifade vermeye çağırılan Nara'nın, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.