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Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel boşanma sürecine girdi

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Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı. Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.

Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, boşanma sürecine girdi. Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.

2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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