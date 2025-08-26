Vatandaş "geçinemiyorum" dedi, Okan Bayülgen aldığı emekli maaşını açıkladı

Vatandaş 'geçinemiyorum' dedi, Okan Bayülgen aldığı emekli maaşını açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vatandaş
Haber Videosu

Okan Bayülgen, Balıkesir'in Edremit ilçesinde katıldığı söyleşide bir vatandaşın "Emekliyim, geçinemiyorum" sözleri karşısında sessiz kalıp zor anlar yaşadı. Daha sonra "Ben de en düşükten emekliyim, 16 bin 881 TL alıyorum" diyerek maaşını açıkladı.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluştu. Soru-cevap şeklinde geçen programda Bayülgen'in verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.

"EMEKLİYİM, GEÇİNEMİYORUM" ÇIKIŞI

Söyleşi sırasında bir vatandaş Bayülgen'e, "Bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?" diye sordu. Ünlü isim esprili bir dille, "Müthiş, çok memnunuz" cevabını verdi. Aynı vatandaşın, "Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?" sözleri üzerine Bayülgen kısa süre sessiz kaldı. Vatandaşın "Ne oldu, neden durdunuz?" diye üstelemesi üzerine Bayülgen, "Durdum çünkü apıştım kaldım bu sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim. Şoka girdim. Hatta bir laf ettiniz ben bittim sahnede" ifadelerini kullandı.

Vatandaş 'geçinemiyorum' dedi, Okan Bayülgen aldığı emekli maaşını açıkladı

ALDIĞI EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

61 yaşındaki Bayülgen, bir süredir emekli olduğunu söyleyerek, "Telefonuma bildirim geliyor, bin lira ikramiye yattı diye bayılıyorum. Bir de ben en düşükten emekliyim. (16 bin 881 TL)" sözleriyle maaşını açıkladı.

SEYİRCİDEN BASKI: DEĞİNEBİLİR MİSİNİZ?

Başka bir seyircinin "Emeklilerle ilgili var mı bir fikriniz? Bu konuya değinebilir misiniz?" ısrarı üzerine Bayülgen, "O kadar beni tehdit ediyorsun ki 'Değinebilir misin?' diye ben burada baskı altındayım. Tabii ki değineceğim, sen iste ben her şeye değinirim" dedi.

"BENİMLE KAFA BULUYORSUNUZ"

Konuşmaların ardından, "Ben bu geceye bayıldım. Yanınıza geleceğim, emekli maaşından küfretmeye başlarız, atanamayan öğretmenleri çözeriz, bir de astsubaylara geçeceğiz" sözleriyle espri yapan Bayülgen, "Siz hakikaten benimle kafa buluyorsunuz. Müthiş" diyerek kahkaha attı. Bayülgen, Edremit'te yaşadığı bu deneyimi unutmayacağını vurgulayarak, "Ne acayipsiniz" ifadesiyle sohbeti noktaladı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti'den İmralı hamlesi
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı

111 yıl sonra bir ilk! Trump gözünün yaşına bakmayıp görevden aldı
Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu

Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
İrem Derici'den kötü haber: Hastane odasından fotoğraf paylaştı

İrem Derici'den kötü haber
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

herkes ses cikarmali yoksa hükumet herkes halinden memnun Almanya bizi kıskanıyor zannetmeye devam bir şey sürekli heryerde dille getirilince hükumeti de adım atmaya zorlar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat YILDIZ:

Bu adamın ömür boyu asgari ücretle çalışmadığı kesin. Demek ki birileri vergi kaçırmış. Adam ihbarda bulunmuş aslında

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Asgari ücret alıyorsunuz ama keyfiniz yerinde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

1985 yılında hollandaya geldim. 6 ay dil kursuna gittim 30 yıldır çalışıyorum. 2041 eylül ayında emekli olacagım . adamlar 40 yaşında emekli olmuş. benim 46 yıl çalışmam lagzım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

Altın fiyatlarına Trump etkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.