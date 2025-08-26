Vatandaş 'geçinemiyorum' dedi, Okan Bayülgen aldığı emekli maaşını açıkladı

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluştu. Soru-cevap şeklinde geçen programda Bayülgen'in verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.

"EMEKLİYİM, GEÇİNEMİYORUM" ÇIKIŞI

Söyleşi sırasında bir vatandaş Bayülgen'e, "Bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?" diye sordu. Ünlü isim esprili bir dille, "Müthiş, çok memnunuz" cevabını verdi. Aynı vatandaşın, "Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?" sözleri üzerine Bayülgen kısa süre sessiz kaldı. Vatandaşın "Ne oldu, neden durdunuz?" diye üstelemesi üzerine Bayülgen, "Durdum çünkü apıştım kaldım bu sözleriniz karşısında. Ne yapacağımı bilemedim. Şoka girdim. Hatta bir laf ettiniz ben bittim sahnede" ifadelerini kullandı.

ALDIĞI EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

61 yaşındaki Bayülgen, bir süredir emekli olduğunu söyleyerek, "Telefonuma bildirim geliyor, bin lira ikramiye yattı diye bayılıyorum. Bir de ben en düşükten emekliyim. (16 bin 881 TL)" sözleriyle maaşını açıkladı.

SEYİRCİDEN BASKI: DEĞİNEBİLİR MİSİNİZ?

Başka bir seyircinin "Emeklilerle ilgili var mı bir fikriniz? Bu konuya değinebilir misiniz?" ısrarı üzerine Bayülgen, "O kadar beni tehdit ediyorsun ki 'Değinebilir misin?' diye ben burada baskı altındayım. Tabii ki değineceğim, sen iste ben her şeye değinirim" dedi.

"BENİMLE KAFA BULUYORSUNUZ"

Konuşmaların ardından, "Ben bu geceye bayıldım. Yanınıza geleceğim, emekli maaşından küfretmeye başlarız, atanamayan öğretmenleri çözeriz, bir de astsubaylara geçeceğiz" sözleriyle espri yapan Bayülgen, "Siz hakikaten benimle kafa buluyorsunuz. Müthiş" diyerek kahkaha attı. Bayülgen, Edremit'te yaşadığı bu deneyimi unutmayacağını vurgulayarak, "Ne acayipsiniz" ifadesiyle sohbeti noktaladı.