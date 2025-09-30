Uzak Şehir, Şampiyonlar Ligi'ni Geçerek Reyting Rekoru Kırdı

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Reytingleri maçlarla yarışan yapım, Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol turnuvasını geride bıraktı. Boran Albora'nın yaşadığının ortaya çıkmasıyla tüm dengelerin alt üst olduğu Uzak Şehir, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde, bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarından daha çok izlendi.

'BORAN YAŞIYOR, BEN ÖLDÜM'

Cihan'ın Alya ve Boran arasında sıkışıp kaldığı, yaşadığı çıkmazı "Boran yaşıyor, ben öldüm" sözleriyle ifade ettiği Uzak Şehir, ekranda duygu fırtınası estirdi. Hayatının şokunu yaşan Cihan'ın onu gizlice Midyat'a götürmesiyle heyecan dozu katlandı. Şoke edici gerçekle önce Kaya, ardından Nare ve son olarak da Alya yüzleşti. Nefeslerin tutulduğu anlar hem reytinglere hem sanal medyaya damgasını vurdu.

ULAŞILMASI ZOR BİR BAŞARI

Ekran karşısındaki her iki kişiden biri, Alya-Cihan aşkının hiç olmadığı kadar zor bir sınavdan geçtiği Uzak Şehir'i izledi. Sanal medyada Uzak Şehir, Boran, Cihan ve Alya için özel başlıklar açıldı. Tüm Kişiler'de 14,69 izlenme oranı ve 43,11 izlenme payı, AB'de 11,98 izlenme oranı ve 39,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 14,10 izlenme oranı ve 39,88 izlenme payıyla uzak ara birinci olan Uzak Şehir, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde Şampiyonlar Ligi reytinglerini de geçerek ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.