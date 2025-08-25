Ünlü Oyuncu Nilay Deniz, Akyaka'daki Ekstrem Spor Potansiyelini Vurguladı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı doğal güzellikleriyle ünlü Akyaka Mahallesi, son dönemde popüler oyuncu Nilay Deniz'in de radarına girdi. Deniz, Akyaka'nın sadece doğasıyla değil, aynı zamanda bir ekstrem spor merkezi olarak da öne çıktığını belirtti. Özellikle uçurtma sörfüne olan ilgisine dikkat çeken ünlü oyuncu, bölgenin bu spor dalı için ideal şartlara sahip olduğunu vurguladı.

Akyaka'da günlük yaşantısının daha renkli ve eğlenceli geçtiğini ifade eden Nilay Deniz, "Akyaka, uçurtma sörfü ekstrem spor alanı sayesinde çok tercih edilen bir yer. Tabii günlük yaşantımız ekstra eğlenceli oluyor burada, daha Ege havası. Keyifli oluyor" ifadelerini kullanarak bölgenin sadece tatilciler için değil, aynı zamanda adrenalin tutkunları için de çekim merkezi olduğunu belirtti.

Deniz, ekstrem sporlara ilgi duyanlara da bir çağrıda bulundu. Uçurtma sörfünün sanılanın aksine korkulacak bir spor olmadığını söyleyen Deniz, "Akyaka uçurtma sörf alanına gelip görsünler, deneyimlesinler. Aslında korkulacak bir şey yok. Çok güvenli bir spor ve bir kez deneyimlemeleri lazım" diye konuştu.