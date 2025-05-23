Tuğçe Aral: 'Galatasaraylı kadınlar şampiyonluğun gizli kahramanları'

Tuğçe Aral: 'Galatasaraylı kadınlar şampiyonluğun gizli kahramanları'
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Ünlü model ve sunucu Tuğçe Aral, Galatasaray'ın şampiyonluk yolculuğunda kadın taraftarların ve futbolcu eşlerinin önemli rol oynadığını vurguladı. Aral, kadınların sahaya olan desteklerinin bu sezon belirgin şekilde arttığını belirtti.

Galatasaray'a olan tutkusu ile tanınan ünlü model ve sunucu Tuğçe Aral, Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk yolculuğuna dair açıklamalarda bulundu.

Aral, sadece futbolcuların değil, onların yanında yer alan eşlerinin ve kadın taraftarların da şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Tuğçe Aral, sezon boyunca sahada verilen mücadelenin yanı sıra tribünlerdeki desteğin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Aral, "Her oyuncunun arkasında dimdik duran, çocuklarıyla birlikte statta olan, duygularını açıkça paylaşan eşlerini gördük. Galatasaraylı kadınlar hem sahada hem hayatın her alanında bu başarıya omuz verdi" ifadelerini kullandı.

Kadın taraftarların tribünlerdeki varlığının bu sezon belirgin şekilde arttığını söyleyen Aral, "Taraftar gruplarına kadın enerjisi dokundu. Ailece stada gelenlerin sayısı gözle görülür şekilde arttı. Bu, Galatasaray kültürünün en güçlü tarafı. Galatasaraylı kadınlar sadece güzellikleriyle değil, tutkularıyla da sahada. Bu sezonun gizli kahramanları onlardı" dedi.

Şampiyonluk kupasında kadınların da emeği olduğunu ifade eden Aral, "Bu sezon kadınlar sadece izleyen değil, yaşatan taraftaydı. Kupada kadın parmak izleri var" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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