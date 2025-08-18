Tay TV'de Yeni Sezon Başlıyor: Yarış Masası ile Atçılık Dünyasına Derin Bir Bakış

Tay TV, atçılık dünyasının nabzını tutacak yeni programı 'Yarış Masası' ile sezonu açıyor. Haftada beş gün, deneyimli yazarlar yarışları analiz edecek, izleyicilerin sorularını yanıtlayacak ve güncel gelişmeleri paylaşacak.

ATÇILIK dünyasının nabzının attığı Tay TV, yeni sezona bomba gibi programlarla giriyor. Yarışseverlerin ilgiliyle takip ettiği kanalın son sürprizi 'Yarış Masası' oldu. 18 Ağustos'ta start verecek olan Yarış Masası, hafta içi her gün saat 12.00'de gündemi belirleyecek.

BU MASA BAŞKA MASA

Yarış dünyasının deneyimli kalemleri, pazartesi gününden itibaren Yarış Masası'nda buluşacak. Eray Balcı, Cem Boşgelmez, Hakan Çakmak, Barbaros Doruk, Kamil Ertan, Naim İşgören, Doğaç Sazan ve Hakan Cantınaz günün yarışlarını derinlemesine masaya yatıracak.

HER GÜN ÜÇ YAZAR

Atların son durumları, favoriler, sürprizler, jokeylerin performansları, güncel olaylar, sahadan son dakika gelişmeleri Yarış Masası'nda ekrana gelecek. Programda, üç yarış yazarı, koşular başlamadan önce günün yarışlarına dair detaylı yorumlar, analizler ve değerlendirmeler yapacak. Önceki günün yıldız isimlerini tüm yönleriyle tartışacak.

İNTERAKTİF YAYIN

Yarış dünyasına farklı bir renk getirecek olan Yarış Masası, interaktif özelliğiyle seyirciyi de programa dahil edecek. Usta isimler, izleyicilerin merak ettikleri soruları titizlikle yanıtlayacak. Yarış Masası, sürpriz konuklar ağırlayarak farklı bakış açılarını Tay TV'ye taşıyacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
500
