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Tavşanlı Türk Sanat Müziği Korosu, Kütahya'da kız yurdunda sahne aldı

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Tavşanlı Türk Sanat Müziği Korosu, Kütahya'da kız yurdunda sahne aldı
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Kütahya'da Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Türk sanat müziği konserine Tavşanlı Türk Sanat Müziği Korosu katıldı. Öğrenciler konserde keyifli anlar yaşarken Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinliklerin süreceğini belirtti.

Kütahya'da Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Türk sanat müziği konserinde öğrenciler, müzik dolu bir akşam geçirdi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, gerçekleştirilen etkinliğe Tavşanlı Türk Sanat Müziği Korosu katıldı. Konserde Türk sanat müziğinin sevilen eserleri seslendirilirken, öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Gençlerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, müziğin birleştirici gücü ön plana çıktı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençleri sanat ve müzikle buluşturan etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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