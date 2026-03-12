Haberler

Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Güncelleme:
Başarılı oyuncu Sydney Sweeney, genç yaşında kendisine mesaj atan ünlü bir futbolcu olduğunu itiraf etti. Sweeney, kendisine sorulan sorunun ardından 15 yaşında olduğu dönemde Fransız futbolcu Karim Benzema'nın kendisine mesaj attığını belirtti.

Geride bıraktığımız aylarda 7 yıllık nişanlılık ilişkisini sonlandırarak artık özgür olduğunu açıklayan 28 yaşındaki başarılı oyuncu Sydney Sweeney, özel bir röportajda çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

''BENZEMA 15 YAŞINDAYKEN BANA MESAJ ATTI''

"Özel mesaj kutunuzda hiç sporcu oldu mu?" sorusuna cevap veren Sydney Sweeney, ''Karim Benzema. 15 yaşındayken bana mesaj attı. Ne yazdığını hatırlamıyorum. Kim olduğunu bilmiyordum ancak profiline girdiğimde şok yaşamıştım.'' ifadelerini kullandı.

''HAYATIMDA KİMSE YOK''

''Aşk hayatınız nasıl gidiyor?'' sorusuna da cevap veren güzel oyuncu, ''Şu anda özgür bir kadınım. Aşka kapımı kapatmıyorum ama şu anda bir aşk istediğime emin değilim. Tamamen projelerime odaklıyım. Çok yakında güzel işlerle yeniden karşınızda olacağım.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

