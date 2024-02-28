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Survivor'da Pınar-Sema kavgası büyük tartışma yarattı

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Survivor'ın yeni sezonunda yaşanan Pınar-Sema kavgası ve Sema'nın diskalifiye olması sosyal medyada gündem oldu. Eski milli atlet Birsen Bekgöz de konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yeni sezonunda olaylar bitmiyor. Son olarak ada konseyinin ardından Pınar Saka ile kavga eden Sema Aydemir, fiziksel temas nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu. Karar sosyal medyada gündem olurken, eski milli atlet Birsen Bekgöz de kendini tutamadı.

Pınar-Sema kavgasına dair en dikkat çekici yorum, hem 2012 Londra Olimpiyatları'nda iki isimle birlikte Türkiye kafilesinde yer alan hem de Survivor'ın 2018 ve All Star 2022 sezonlarında yarışan Birsen Bekgöz'den geldi.

"PINAR ZATEN BİLENİP GİTMİŞ"

43 yaşındaki sporcu, "Sema'nın elenmesine çok üzüldüm. Pınar'ın çok kışkırtması sonucu neler oldu neler. Kurnazlar karşı tarafı kışkırtmaya çalışır.

Pınar zaten bilenip gitmiş ve sonucunda da büyük bir enerji patlaması oldu" yorumunda bulundu.

"BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL

Survivor Birsen, takipçilerine doping testi ve olası pozitiflik halindeki uygulama hakkında bilgi verdi: Doping cezası kişiler arasında bir kararla, bir kumpasla, bir çekememezlikle, federasyon içindeki kişiler arasında onların canı öyle istediğ için verilmez.

Yok bana iftira atıldı, yok beni sevmediler diye bir konu asla olamaz. Atletlerde doping çıkarsa o yarışmacılar men edilir ve doping tespit edildiği süre içerisinde bütün dereceler ve madalyalar silinir. Bu iş çocuk oyuncağı değildir.

"DOPİNGLİ ÇIKTIĞIN İÇİN REKORUN İPTAL EDİLDİ"

DOPİNGLİ ÇIKTIĞIN İÇİN REKORUN İPTAL EDİLDİ

2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Birsen Bekgöz, "Kendi doğrularını kaybetmiş olanlar kendilerini çamura batmış olarak bulurlar. Pınar Saka, '400 metre Türkiye Rekoru benim' diye dolaşıyorsun.

İnsanlara göz göre göre yalan söylüyorsun! 400 metre rekorun dopingli çıktığın için iptal edildi ve eski rekortmen olarak bana iade edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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