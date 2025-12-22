Haberler

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Yeni sezon için heyecan dorukta! Survivor 2026 geri sayımı resmen başladı. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan yarışmanın merakla beklenen ünlüler kadrosu, yayınlanan tanıtım videosuyla ilk kez paylaşıldı. İşte Survivor 2026'da mücadele edecek ünlüler takımı…

Survivor 2026, yeni sezonuyla yılın ilk gününde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her sezonu büyük ilgiyle takip edilen yarışmanın 2026 kadrosu netleşirken, ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alacak isimler de resmen açıklandı.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosuyla Survivor 2026 ünlüler takımında mücadele edecek yarışmacıları duyurdu. Yayınlanan video kısa sürede büyük ilgi görürken, kadroda magazin, spor ve müzik dünyasından tanınmış isimlerin yer alması dikkat çekti.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Survivor 2026 ünlüler takımında; Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Öte yandan gönüllüler takımı da açıklandı. Survivor 2026 gönüllüler kadrosunda Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü bulunuyor.

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2026'nın yayın tarihi de kesinleşti. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre yarışma, 1 Ocak 2026 tarihinde yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Açıklanan kadrolar sonrası yeni sezona dair beklenti ve ilgi şimdiden artmış durumda.

Ceylan Yıldız
