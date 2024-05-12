Survivor 2024 All Star'da Dokunulmazlık Oyunu Sonuçları Belli Oldu

Survivor 2024 All Star'da sona yaklaştıkça heyecan daha da arttı. Haftanın son dokunulmazlık oyununda müthiş mücadelede bu sefer kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.

Mavi Takım'dan ise bir isim oylama ile gitme adayı olarak belirlendi. Diğer gitme adayı da haftanın en kötü performansı olan isim seçildi.

DOKUNULMAZLIK 12-8 KAZANAN KIRMIZI TAKIM'IN

Zorlu geçen mücadelede Kırmızı Takım 12-8'lik skorla kazanmayı başardı. Mavi Takım'dan ise iki isim birden potaya girdi.

Bir isim oylama sonucu eleme adayı oldu bir isim de haftanın en kötü performansı olduğu için eleme adayı seçildi.

PERFORMANSI EN DÜŞÜK İSİM ATAKAN

Haftanın en düşük performansı Sercan ama Sercan zaten aday olduğu için bir sonraki kötü performans olan Atakan üçüncü eleme adayı olarak çıktı. Atakan "İlk defa aday oldum. İnanılmaz bir performans gösteriyorum ama bu hafta düşüşteyim.

Ama hikaye düşünce değil kalkamadığında bitiyor. İyi yarışmacılarla mücadele edeceğim. Benim sıfır çektiğim çok azdır, bu benim düştüğüm haftaydı. Elimizden geleni göstereceğiz düelloda" dedi.

SON GİTME ADAYI DA BELLİ OLDU

Mavi Takım'da yapılan oylamada son gitme adayı da belli oldu. Sercan, Yunus Emre, Atakan'ın ardından dördüncü gitme adayı Aleyna oldu. Düelloda eşleşmeler ise şöyle; Atakan ile Aleyna, Yunus Emre ile de Sercan rakip oldu.