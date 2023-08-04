Sinem Ünsal: Sağlıklı yaşam tarzımı destekliyorum

Hande Doğandemir'e destek olmak için lansmana katılan Sinem Ünsal, sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmanın alışkanlık olduğunu belirtti. Ayrıca, oyuncu Berk Cankat ile ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Hande Doğandemir'e destek olmak için lansmana katılan Sinem Ünsal, fit hali ile dikkat çekerken, "Sağlıklı besleniyorum. Düzenli spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri bende bunlar alışkanlık" şeklinde konuştu.

"BERK BANA ÇOK İYİ GELİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda Berk Cankat ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu, "Siz de öğrendiniz. Evet, doğrudur. Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık.

Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık" dedi.

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