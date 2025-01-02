Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Simge Sağın arasındaki aşk dedikoduları alıp başını gidiyor. Simge, geçtiğimiz günlerde Icardi ile yaşadığı iddia edilen aşk hakkında "Kısmetimi kapatıyor" demişti. Simge'nin Instagram hesabından yaptığı o paylaşım çok sayıda beğeni alırken, Icardi'nin de beğenenler arasında olması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile şarkıcı Simge Sağın arasında aşk dedikoduları vardı. Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Icardi kısmetimi kapatıyor" açıklamasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
ICARDI ATAĞI GEÇTİ
Simge, Instagram hesabından "2025" paylaşımı yaptı. Simge'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken bir kişi dikkati çekti.
Mauro Icardi de Simge'nin fotoğrafını beğenenler arasında yer aldı. Icardi'nin Simge'nin fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.