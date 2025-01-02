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Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Simge Sağın arasındaki aşk dedikoduları alıp başını gidiyor. Simge, geçtiğimiz günlerde Icardi ile yaşadığı iddia edilen aşk hakkında "Kısmetimi kapatıyor" demişti. Simge'nin Instagram hesabından yaptığı o paylaşım çok sayıda beğeni alırken, Icardi'nin de beğenenler arasında olması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile şarkıcı Simge Sağın arasında aşk dedikoduları vardı. Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Icardi kısmetimi kapatıyor" açıklamasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

ICARDI ATAĞI GEÇTİ

Simge, Instagram hesabından "2025" paylaşımı yaptı. Simge'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken bir kişi dikkati çekti.

Mauro Icardi de Simge'nin fotoğrafını beğenenler arasında yer aldı. Icardi'nin Simge'nin fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti

Simge
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Simge güzel işçilik çıkartır mevzunun hakkını verip sonuna kadar dibine kadar yaşatır İcardi nin ayaklarını yerden keserse wandayı unutur diye düşünüyorum ben

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıBAYAT SELIM:

Verin amg önünüze gelene verın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

yine mi icardi wanda nara haberi üff

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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